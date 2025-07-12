Axios: Путин призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана
Глава Кремля Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран полностью откажется от обогащения урана.
Источник: Axios со ссылкой на людей, осведомленных о переговорах
Дословно: "Москва призывала иранцев согласиться на "нулевое обогащение", по словам трёх европейских чиновников и одного израильского чиновника, осведомленного о данном вопросе".
Детали: На протяжении многих лет Россия остаётся главным дипломатическим сторонником Ирана в ядерном вопросе и публично всегда отстаивает право Тегерана на обогащение урана. Однако после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин призвал Иран к "нулевому обогащению".
Два источника также отметили, что россияне проинформировали израильское правительство о позиции Путина относительно обогащения урана Ираном.
Предыстория:
- После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
- 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.
- В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы США.
- 9 июля руководитель французской внешней разведки Николя Лернер заявил, что авиаудары США и Израиля существенно повредили ядерной программе Ирана, отбросив ее на много месяцев. В то же время разведка не располагает информацией о месте хранения запасов высокообогащенного урана.