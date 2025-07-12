Axios: Путин призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана

Глава Кремля Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран полностью откажется от обогащения урана.

Источник: Axios со ссылкой на людей, осведомленных о переговорах

Дословно: "Москва призывала иранцев согласиться на "нулевое обогащение", по словам трёх европейских чиновников и одного израильского чиновника, осведомленного о данном вопросе".

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Детали: На протяжении многих лет Россия остаётся главным дипломатическим сторонником Ирана в ядерном вопросе и публично всегда отстаивает право Тегерана на обогащение урана. Однако после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин призвал Иран к "нулевому обогащению".

Два источника также отметили, что россияне проинформировали израильское правительство о позиции Путина относительно обогащения урана Ираном.

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