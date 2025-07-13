Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Корпус стражей исламской революции "бросился вооружаться обогащенным ураном" и что Иран может применить ядерное оружие против Израиля.

Источник: The Jerusalem Post, Нетаньяху в эфире Fox News

Мехди Мохаммади, стратегический советник спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, опубликовал в субботу в своей истории в Instagram изображение, на котором изображены два грибовидных облака и ядерные осадки над Израилем.

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Прямая речь Нетаньяху: "Мы это видели. Мы говорили, что в течение года у них будет ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас".

Детали: Также рассказал, что Нетаньяху Израиль делает все возможное, чтобы освободить заложников, которые все еще находятся в Газе.

Предыстория:

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