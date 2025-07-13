Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Корпус стражей исламской революции "бросился вооружаться обогащенным ураном" и что Иран может применить ядерное оружие против Израиля.
Источник: The Jerusalem Post, Нетаньяху в эфире Fox News
Мехди Мохаммади, стратегический советник спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, опубликовал в субботу в своей истории в Instagram изображение, на котором изображены два грибовидных облака и ядерные осадки над Израилем.
Прямая речь Нетаньяху: "Мы это видели. Мы говорили, что в течение года у них будет ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас".
Детали: Также рассказал, что Нетаньяху Израиль делает все возможное, чтобы освободить заложников, которые все еще находятся в Газе.
Предыстория:
- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".
- Вечером 4 июля боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками.
- После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
- 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.
- В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы США.