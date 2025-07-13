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Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 07:24
Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Корпус стражей исламской революции "бросился вооружаться обогащенным ураном" и что Иран может применить ядерное оружие против Израиля.

Источник: The Jerusalem Post, Нетаньяху в эфире Fox News

Мехди Мохаммади, стратегический советник спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, опубликовал в субботу в своей истории в Instagram изображение, на котором изображены два грибовидных облака и ядерные осадки над Израилем.

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Прямая речь Нетаньяху: "Мы это видели. Мы говорили, что в течение года у них будет ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас".

Детали: Также рассказал, что Нетаньяху Израиль делает все возможное, чтобы освободить заложников, которые все еще находятся в Газе.

Предыстория:

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  • 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".
  • Вечером 4 июля боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками.
  • После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
  • 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.
  • В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы США.

ИзраильИранядерное оружие
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