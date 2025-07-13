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СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника Служби безпеки у Києві

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 11:09
СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника Служби безпеки у Києві
скриншот

Співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними служби, керував пошуком Василь Малюк.

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Пряма мова Малюка: "Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані".

Деталі: За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

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Здійснивши убивство, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

13 липня зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.

Що передувало: 

  • У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України. За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.
  • Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.
  • Воронич, за даними The New York Times, брав участь у низці спецоперацій, зокрема ліквідації бойовика Арсена Павлова "Мотороли" та очолював підрозділ, який наступав на Курську область Росії у 2024 році.

СБУРосіявбивство
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