СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника Служби безпеки у Києві
Співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними служби, керував пошуком Василь Малюк.
Пряма мова Малюка: "Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича.
За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані".
Деталі: За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.
Здійснивши убивство, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.
13 липня зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.
Що передувало:
- У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України. За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.
- Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.
- Воронич, за даними The New York Times, брав участь у низці спецоперацій, зокрема ліквідації бойовика Арсена Павлова "Мотороли" та очолював підрозділ, який наступав на Курську область Росії у 2024 році.