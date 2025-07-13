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СБУ ликвидировала российских агентов, убивших полковника Службы безопасности в Киеве

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 11:09
СБУ ликвидировала российских агентов, убивших полковника Службы безопасности в Киеве
скриншот

Сотрудники Службы безопасности во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Источник: СБУ

Детали: По данным службы, поиском руководил Василий Малюк.

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Прямая речь Малюка: "Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее направлена в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Вороныча.

По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы".

Детали: По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии он передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

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Совершив убийство, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение в Киевской области.

13 июля утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

Что предшествовало:

  • В Голосеевском районе столицы 10 июля застрелили полковника Службы безопасности Украины. По данным источника УП, около 09:00 мужчина приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу, и совершил 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего с места совершения преступления скрылся.
  • В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.
  • Воронич, по данным The New York Times, участвовал в ряде спецопераций, в частности в ликвидации боевика Арсена Павлова "Моторолы", и возглавлял подразделение, которое наступало на Курскую область России в 2024 году.

СБУРосcияубийство
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