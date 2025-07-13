СБУ ликвидировала российских агентов, убивших полковника Службы безопасности в Киеве

Сотрудники Службы безопасности во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Источник: СБУ

Детали: По данным службы, поиском руководил Василий Малюк.

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Прямая речь Малюка: "Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее направлена в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Вороныча.

По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы".

Детали: По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии он передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

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Совершив убийство, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение в Киевской области.

13 июля утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

Что предшествовало: