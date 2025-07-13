В "Азові" пропонують встановити День пам’яті закатованих військовополонених

Колишній полонений і захисник "Азовсталі", заступник командира 1 корпусу НГУ "Азов" по роботі з особовим складом Святослав Паламар ("Калина") звернувся до президента і Верховної Ради з проханням встановити 28 липня як День пам’яті закатованих українських військовополонених.

Джерело: Паламар у Facebook

Пряма мова: "28 липня має стати Днем вшанування памʼяті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні".

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Деталі: Паламар нагадав, що саме 28 липня 2022 року Росія вчинила один із найцинічніших воєнних злочинів – масову страту українських військовополонених в Оленівці.

"Щонайменше 53 захисники України були вбиті в колонії №120 після того, як виконали наказ і склали зброю, сподіваючись на дотримання міжнародного права під наглядом міжнародних організацій. Більшість із них – оборонці Маріуполя, зокрема бійці "Азову", які пройшли пекло "Азовсталі"", – зазначив він.

Паламар звернувся до президента та Верховної Ради з проханням встановити 28 липня як День пам’яті закатованих українських військовополонених.

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"Це – наш моральний обов’язок. Це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами і держава не має права їх забути", – додав він.

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