В "Азове" предлагают установить День памяти замученных военнопленных

Бывший пленный и защитник "Азовстали", замкомандира 1 корпуса НГУ "Азов" по работе с личным составом Святослав Паламар ("Калина") обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.

Источник: Паламар в Facebook

Прямая речь: "28 июля должно стать Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

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Детали: Паламар напомнил, что именно 28 июля 2022 года Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений – массовую казнь украинских военнопленных в Оленевке.

"По меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под надзором международных организаций. Большинство из них – защитники Мариуполя, в частности бойцы "Азова", которые прошли через ад "Азовстали", – отметил он.

Паламар обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.

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"Это – наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", – добавил он.

Предыстория: