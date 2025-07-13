Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Азове" предлагают установить День памяти замученных военнопленных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 16:40
В Азове предлагают установить День памяти замученных военнопленных
Святослав Паламар, фото из его Facebook

Бывший пленный и защитник "Азовстали", замкомандира 1 корпуса НГУ "Азов" по работе с личным составом Святослав Паламар ("Калина") обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.

Источник: Паламар в Facebook

Прямая речь: "28 июля должно стать Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

Реклама:

Детали: Паламар напомнил, что именно 28 июля 2022 года Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений – массовую казнь украинских военнопленных в Оленевке.

"По меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под надзором международных организаций. Большинство из них – защитники Мариуполя, в частности бойцы "Азова", которые прошли через ад "Азовстали", – отметил он.

Паламар обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.

РЕКЛАМА:

"Это – наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", – добавил он.

Предыстория:

  • В ночь на 29 июля 2022 года РФ совершила теракт, устроив взрыв в бараке исправительной колонии в Оленовке, в котором находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 53 защитника "Азовстали".
  • 29 июля 2022 года в ГУР проинформировали, что украинских пленных в Оленовке убили "вагнеровцы".
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленовки.
  • 25 июля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Оленовке Донецкой области. В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе".
  • По данным Офиса генпрокурора, взрыв на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Оленовка, где находились украинские военнопленные, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

пленныеАзов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил 5 полицейских, его застрелили
видеоЗеленский: Дроны-перехватчики показывают себя особенно хорошо
видеоСБУ заявила о ликвидации российских агентов, убивших ее полковника в Киеве
Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях
CBS News: Трамп может предоставить Украине новое финансирование
Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе
Все новости...
пленные
"Пытки были бесчеловечными": менее чем через месяц после обмена умер воин, пробывший в плену РФ 3 года
Защитник Мариуполя Михаил Дианов женился на любимой
Зеленский: Большинство из обмененных в июне украинцев находились в плену с 2022 года
Последние новости
17:44
В Сумской области российский дрон атаковал гражданских: один мужчина погиб, ещё один ранен
17:18
"Сержантка Молли": украинские бойцы показали самку енота, ставшую талисманом подразделения
17:08
ФИФА утвердила обязательные периоды отдыха для футболистов
17:07
На Херсонщине аграрии собрали первые 500 тонн арбузов
17:02
В Сумах дрон РФ попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света
16:57
фотоВ Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил 5 полицейских, его застрелили
16:40
В "Азове" предлагают установить День памяти замученных военнопленных
16:29
"Туалетная схема": суд отобрал у окружения экс-чиновника землю в Киеве под застройку
16:26
В США продают самый большой кусок Марса из найденных: за него выторгуют несколько миллионов долларов
16:01
хоккей"Кременчуг" узнал соперников в Континентальном Кубке
Все новости...
Реклама:
Реклама: