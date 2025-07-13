В "Азове" предлагают установить День памяти замученных военнопленных
Бывший пленный и защитник "Азовстали", замкомандира 1 корпуса НГУ "Азов" по работе с личным составом Святослав Паламар ("Калина") обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.
Источник: Паламар в Facebook
Прямая речь: "28 июля должно стать Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".
Детали: Паламар напомнил, что именно 28 июля 2022 года Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений – массовую казнь украинских военнопленных в Оленевке.
"По меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под надзором международных организаций. Большинство из них – защитники Мариуполя, в частности бойцы "Азова", которые прошли через ад "Азовстали", – отметил он.
Паламар обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.
"Это – наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", – добавил он.
Предыстория:
- В ночь на 29 июля 2022 года РФ совершила теракт, устроив взрыв в бараке исправительной колонии в Оленовке, в котором находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 53 защитника "Азовстали".
- 29 июля 2022 года в ГУР проинформировали, что украинских пленных в Оленовке убили "вагнеровцы".
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленовки.
- 25 июля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Оленовке Донецкой области. В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе".
- По данным Офиса генпрокурора, взрыв на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Оленовка, где находились украинские военнопленные, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.