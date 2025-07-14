Трамп може надати Україні наступальну зброю – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

Джерело: Axios з посиланням на два джерела, обізнанини з планами американського лідера

Деталі: Відзначається, що відправка наступальної зброї стане суттєвим зрушенням для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надаватиме лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.

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Два джерела повідомили виданню, що в них є підстави вважати, що ймовірно йдеться про ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву. Однак співрозмовники не знали про остаточне рішення Трампа.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що "Трамп дуже розлючений на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною".

Нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде надіслана до України.

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Повідомляється, що цей план був запропонований президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

Також відзначається, що однією з речей, яка переконала Трампа надати Україна зброю, була телефонна розмова 3 липня, в якій правитель РФ Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію.

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