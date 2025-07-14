Трамп может предоставить Украине наступательное оружие – СМИ

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать в себя наступательное оружие.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, знакомство с планами американского лидера

Детали: Отмечается, что отправка наступательного оружия станет существенным сдвигом для Трампа, который недавно пытался заявить, что будет предоставлять только оборонное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

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Два источника сообщили, что у них есть основания полагать, что вероятно речь идет о ракетах большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри российской территории, включая Москву. Однако собеседники не знали об окончательном решении Трампа.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что "Трамп очень взбешен на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным".

Новая инициатива, представленная на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будет предусматривать оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет направлено в Украину.

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Сообщается, что этот план был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

Также отмечается, что одной из вещей, убедившей Трампа предоставить Украине оружие, был телефонный разговор 3 июля, в котором правитель РФ Владимир Путин четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию.

Напомним: