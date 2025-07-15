Рада зупинила для України дію конвенції, яка забороняє протипіхотні міни

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про зупинення для України дії Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Джерело: народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко в Facebook

Пряма мова нардепа: "Верховна Рада щойно проголосувала за зупинення дії Оттавської конвенції для України. Це історичне рішення, яке повертає нам право використовувати і виробляти протипіхотні міни – важливий елемент інженерного захисту на полі бою".

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Деталі: Костенко нагадав, що країна-агресорка Росія не є стороною цієї Конвенції і щодня масово застосовує міни проти українських військових та цивільного населення.

"Ми не можемо далі воювати із зав’язаними руками", – зазначив депутат, який є полковником СБУ і який до обрання нардепом керував підрозділами спецназу, брав участь у різних спецопераціях та захищав Донецький аеропорт.

Костенко підкреслив, що це рішення є особливо важливим в контексті ратифікації Римського статуту, бо влада повинна "забезпечити не лише фізичну, а й юридичну безпеку наших військових".

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Для довідки: Римський статут – це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію (злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини).

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