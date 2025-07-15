Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины

Ирина БалачукВторник, 15 июля 2025, 13:21
Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины
Фото иллюстративное со страницы Верховной Рады в Facebook

Верховная Рада проголосовала за законопроект об остановке для Украины действия Оттавской конвенции, которая запрещает использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

Источник: народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко в Facebook

Прямая речь нардепа: "Верховная Рада только что проголосовала за приостановление действия Оттавской конвенции для Украины. Это историческое решение, которое возвращает нам право использовать и производить противопехотные мины – важный элемент инженерной защиты на поле боя".

Реклама:

Детали: Костенко напомнил, что страна-агрессор Россия не является стороной этой Конвенции и ежедневно массово применяет мины против украинских военных и гражданского населения.

"Мы не можем дальше воевать с завязанными руками", – отметил депутат, который является полковником СБУ и который до избрания нардепом руководил подразделениями спецназа, участвовал в различных спецоперациях и защищал Донецкий аэропорт.

Костенко подчеркнул, что это решение особенно важно в контексте ратификации Римского статута, потому что власть должна "обеспечить не только физическую, но и юридическую безопасность наших военных".

РЕКЛАМА:

Для справки: Римский статут – это международный договор, который основал Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, которые подпадают под его юрисдикцию (преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления).

Предыстория:

  • 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе государства из Оттавской конвенции. В МИД напомнили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и отметили, что с тех пор государство "добросовестно выполняло ее положения", тогда как Россия, не будучи государством-участником этой конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. В МИД объяснили, что таким образом Украина оказалась в несправедливой ситуации.
  • В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Оттавскую конвенцию  денонсировал Сейм Литвы.
  • В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай враждебной агрессии.
  • 19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции. А в конце июня из Оттавской конвенции вышла Польша.
  • Сообщалось, что страны Балтии, Польша и Финляндия приняли такое решение из-за российской угрозы.

Верховная Радаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Дело против Шабунина: 57 общественных организаций просят Зеленского, ОГП и ГБР прекратить политические расправы
Все новости...
Верховная Рада
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Последние новости
14:11
Ультиматум Трампа: в Сенате США поставили на паузу санкций против РФ
14:02
По всей Украине – тревога из-за взлета МиГов с "Саваслейки"
13:54
хоккей"Киев Кэпиталз" планирует сыграть в Балтийской лиге в латвийской Риге
13:51
Россия не сможет достроить атомную электростанцию в Турции: нехватка средств
13:50
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
13:33
Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода
13:30
Верховная Рада разблокировала закон об АРМА
13:21
Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины
13:20
За год Украина экспортировала более 71 тысячи тонн муки: крупнейшие покупатели
13:18
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: