Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины

Верховная Рада проголосовала за законопроект об остановке для Украины действия Оттавской конвенции, которая запрещает использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

Источник: народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко в Facebook

Прямая речь нардепа: "Верховная Рада только что проголосовала за приостановление действия Оттавской конвенции для Украины. Это историческое решение, которое возвращает нам право использовать и производить противопехотные мины – важный элемент инженерной защиты на поле боя".

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Детали: Костенко напомнил, что страна-агрессор Россия не является стороной этой Конвенции и ежедневно массово применяет мины против украинских военных и гражданского населения.

"Мы не можем дальше воевать с завязанными руками", – отметил депутат, который является полковником СБУ и который до избрания нардепом руководил подразделениями спецназа, участвовал в различных спецоперациях и защищал Донецкий аэропорт.

Костенко подчеркнул, что это решение особенно важно в контексте ратификации Римского статута, потому что власть должна "обеспечить не только физическую, но и юридическую безопасность наших военных".

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Для справки: Римский статут – это международный договор, который основал Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, которые подпадают под его юрисдикцию (преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления).

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