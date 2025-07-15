Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины
Верховная Рада проголосовала за законопроект об остановке для Украины действия Оттавской конвенции, которая запрещает использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.
Источник: народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко в Facebook
Прямая речь нардепа: "Верховная Рада только что проголосовала за приостановление действия Оттавской конвенции для Украины. Это историческое решение, которое возвращает нам право использовать и производить противопехотные мины – важный элемент инженерной защиты на поле боя".
Детали: Костенко напомнил, что страна-агрессор Россия не является стороной этой Конвенции и ежедневно массово применяет мины против украинских военных и гражданского населения.
"Мы не можем дальше воевать с завязанными руками", – отметил депутат, который является полковником СБУ и который до избрания нардепом руководил подразделениями спецназа, участвовал в различных спецоперациях и защищал Донецкий аэропорт.
Костенко подчеркнул, что это решение особенно важно в контексте ратификации Римского статута, потому что власть должна "обеспечить не только физическую, но и юридическую безопасность наших военных".
Для справки: Римский статут – это международный договор, который основал Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, которые подпадают под его юрисдикцию (преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления).
Предыстория:
- 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе государства из Оттавской конвенции. В МИД напомнили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и отметили, что с тех пор государство "добросовестно выполняло ее положения", тогда как Россия, не будучи государством-участником этой конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. В МИД объяснили, что таким образом Украина оказалась в несправедливой ситуации.
- В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Оттавскую конвенцию денонсировал Сейм Литвы.
- В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай враждебной агрессии.
- 19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции. А в конце июня из Оттавской конвенции вышла Польша.
- Сообщалось, что страны Балтии, Польша и Финляндия приняли такое решение из-за российской угрозы.