Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада України 15 липня схвалила продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За його словами, рішення підтримали 320 парламентарів, один був проти. Воно набуде чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, тобто, до 5 листопада 2025 року.

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Це вже шістнадцяте продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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