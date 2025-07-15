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Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію

Анастасія ПроцВівторок, 15 липня 2025, 13:50
Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію
фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України 15 липня схвалила продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. 

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За його словами, рішення підтримали 320 парламентарів, один був проти. Воно набуде чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, тобто, до 5 листопада 2025 року.

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Це вже шістнадцяте продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо: 

  • 16 квітня Верховна Рада продовжила на три місяці, до 6 серпня, воєнний стан в Україні, а також мобілізацію.
  • Напередодні голосування народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на це різко відреагував.

Верховна Радамобілізація
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