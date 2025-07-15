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Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию

Анастасия ПроцВторник, 15 июля 2025, 13:50
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины 15 июля одобрила продление режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: По его словам, решение поддержали 320 парламентариев, один был против. Оно вступит в силу 7 августа и будет действовать 90 дней, то есть, до 5 ноября 2025 года.

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Это уже шестнадцатое продление с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним:

  • 16 апреля Верховная Рада продлила на три месяца, до 6 августа, военное положение в Украине, а также мобилизацию.
  • Накануне голосования народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях заявил, что в среду будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на это резко отреагировал.

Верховная Радамобилизация
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