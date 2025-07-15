Зеленський підписав низку невідкладних законів

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав ухвалені парламентом закони про множинне громадянство, ратифікацію створення спецтрибуналу та зупинення дії для України конвенції про протипіхотні міни.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну".

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Деталі: На думку президента, завдяки множинному громадянству буде більше реальних юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Трибунал покликаний забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, Сили оборони України мають досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії, наголосив Зеленський, адже Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.

Глава держави повідомляє, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

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Пряма мова: "Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів".

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