Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав низку невідкладних законів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 липня 2025, 16:31
Зеленський підписав низку невідкладних законів
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав ухвалені парламентом закони про множинне громадянство, ратифікацію створення спецтрибуналу та зупинення дії для України конвенції про протипіхотні міни.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну".

Реклама:

Деталі: На думку президента, завдяки множинному громадянству буде більше реальних юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Трибунал покликаний забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, Сили оборони України мають досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії, наголосив Зеленський, адже Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.

Глава держави повідомляє, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів".

Читайте також: "Нові" і "старі" українці. Для чого потрібен закон про множинне громадянство

ЗеленськийзаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Зеленський підписав низку невідкладних законів
Командир 8-го КДШВ: Сирський приїжджав переконуватись, що ми не "саботуємо" підготовку до Курської операції
документШмигаль показав заяву про відставку
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію
Усі новини...
Зеленський
Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
"Українці тут були, є і будуть": Зеленський привітав із Днем державності
Зеленський поговорив із Трампом після його ультиматуму Росії
Останні новини
16:55
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
16:53
В Україні скасували наукові ступені двом вченим-медикам: їх присвоїли у харківському виші
16:44
В "Армія+" керувати наземними роботами вчаться вже тисячі військових
16:41
Генпрокурор: 348 прокурорів з інвалідністю перевірить дисциплінарна комісія
16:31
Зеленський підписав низку невідкладних законів
16:31
У Харкові під час відпочинку на водоймі потонув 8-річний хлопчик: дорослі залишили його без нагляду
16:19
Далі без Анни Музичук: дві українки пробились в 1/8 фіналу Кубку світу з шахів
16:10
Перевершити найрозумніших людей: Цукерберг витратить сотні мільярдів на "суперінтелект"
16:09
ЄС тестує прототип додатка для перевірки віку користувачів в інтернеті
16:09
Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: