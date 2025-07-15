Зеленский подписал ряд неотложных законов

Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал принятые парламентом законы о множественном гражданстве, ратификации создания спецтрибунала и остановке действия для Украины конвенции о противопехотных минах.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину".

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Детали: По мнению президента, благодаря множественному гражданству будет больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Трибунал призван обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины. А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, Силы обороны Украины должны достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии, подчеркнул Зеленский, ведь Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия.

Глава государства сообщает, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

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Прямая речь: "Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов".

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