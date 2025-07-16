Російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині – DeepState
Середа, 16 липня 2025, 00:15
У ніч на 16 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, росіяни просунулись біля Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області.
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У Донецькій області окупанти просунулися біля Удачного на Покровському напрямку, а також поблизу населених пунктів Толстого та Федорівки на Новопавлівському напрямку.
Передісторія:
- Білогорівка, що залишалася одним з останніх опорних пунктів українських захисників на Луганщині, нині майже повністю контролюється російськими військами. За даними УП, у селищі залишаються лише поодинокі позиції Сил оборони України.
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