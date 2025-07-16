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Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях – DeepState

Иван ДьяконовСреда, 16 июля 2025, 00:15
Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 16 июля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, россияне продвинулись возле Амбарного на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

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В Донецкой области оккупанты продвинулись возле Удачного на Покровском направлении, а также вблизи населенных пунктов Толстого и Федоровки на Новопавловском направлении.

Предыстория:

оккупацияДонецкая областьХарьковская областьроссийско-украинская война
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