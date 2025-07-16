Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях – DeepState
Среда, 16 июля 2025, 00:15
В ночь на 16 июля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.
Источник: DeepState
Детали: По данным DeepState, россияне продвинулись возле Амбарного на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.
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В Донецкой области оккупанты продвинулись возле Удачного на Покровском направлении, а также вблизи населенных пунктов Толстого и Федоровки на Новопавловском направлении.
Предыстория:
- Белогоровка, которая оставалась одним из последних опорных пунктов украинских защитников в Луганской области, сейчас почти полностью контролируется российскими войсками. По данным УП, в поселке остаются лишь единичные позиции Сил обороны Украины.
- 15 июля совет обороны Донецкой области решил перекрыть для гражданского движения трассу Краматорск-Доброполье из-за увеличения количества обстрелов российскими FPV-дронами.