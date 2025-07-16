Трамп заявив, що перші Patriot для України вже відправляють
Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Patriot, призначені для України, вже відправляють союзникам.
Джерело: Reuters
Пряма мова Трампа: "Їх (Patriot – ред.) вже відправляють".
Деталі: На питання, з яких країн, президент США уточнив, що ракети надходять з Німеччини.
"Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату…Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі", – додав він.
Трамп також зазначив, що він не розмовляв з главою Росії Володимиром Путіним після 14 липня, коли він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot.
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Передісторія:
- 14 липня Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.
- Також Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.