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Трамп заявив, що перші Patriot для України вже відправляють

Ірина БалачукСереда, 16 липня 2025, 07:37
Трамп заявив, що перші Patriot для України вже відправляють
Президент США Дональд Трамп. Фото зі сторінки політика в Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Patriot, призначені для України, вже відправляють союзникам.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Їх (Patriot – ред.) вже відправляють".

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Деталі: На питання, з яких країн, президент США уточнив, що ракети надходять з Німеччини.

"Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату…Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі", – додав він.

Трамп також зазначив, що він не розмовляв з главою Росії Володимиром Путіним після 14 липня, коли він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot.

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Передісторія:

  • 14 липня Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.
  • Також Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом. 

СШАдопомога Україні
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