Трамп заявил, что первые Patriot для Украины уже отправляют
Среда, 16 июля 2025, 07:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляют союзникам.
Источник: Reuters
Прямая речь Трампа: "Их (Patriot – ред.) уже отправляют".
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Детали: На вопрос, из каких стран, президент США уточнил, что ракеты поступают из Германии.
"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату... Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме", – добавил он.
Трамп также отметил, что он не разговаривал с главой России Владимиром Путиным после 14 июля, когда он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot.
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Предыстория:
- 14 июля Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.
- Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.