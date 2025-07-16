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Трамп заявил, что первые Patriot для Украины уже отправляют

Ирина БалачукСреда, 16 июля 2025, 07:37
Трамп заявил, что первые Patriot для Украины уже отправляют
Президент США Дональд Трамп. Фото со страницы политика в Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляют союзникам.

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Их (Patriot – ред.) уже отправляют".

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Детали: На вопрос, из каких стран, президент США уточнил, что ракеты поступают из Германии.

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату... Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме", – добавил он.

Трамп также отметил, что он не разговаривал с главой России Владимиром Путиным после 14 июля, когда он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot.

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Предыстория:

  • 14 июля Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.
  • Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

СШАпомощь Украине
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