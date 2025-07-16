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Источники: Умеров не единственный кандидат на пост посла Украины в США

Роман Кравец, Александр ШумилинСреда, 16 июля 2025, 13:06
Источники: Умеров не единственный кандидат на пост посла Украины в США
Фото: Getty Images

На Банковой на должность посла в США рассматривают не только кандидатуру действующего министра обороны Рустема Умерова, но и действующего министра юстиции Ольгу Стефанишину.

Источник: собеседники УП в команде президента

Детали: "Похоже, что Умеров под вопросом. Послом в США может стать Стефанишина", - отметил один из высокопоставленных источников.

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При этом собеседники УП добавляют, что не понимают, какую должность получит министр обороны Умеров, если Стефанишина поедет с дипломатической миссией в США.

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Что этому предшествовало:

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  • Верховная Рада 16 июля отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним все правительство.
  • На следующий день народные депутаты планируют назначить Юлию Свириденко новой главой Кабмина, а также назначить ряд министров.
  • 10 июля Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Умеров РустемСША
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