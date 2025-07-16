Источники: Умеров не единственный кандидат на пост посла Украины в США
Среда, 16 июля 2025, 13:06
На Банковой на должность посла в США рассматривают не только кандидатуру действующего министра обороны Рустема Умерова, но и действующего министра юстиции Ольгу Стефанишину.
Источник: собеседники УП в команде президента
Детали: "Похоже, что Умеров под вопросом. Послом в США может стать Стефанишина", - отметил один из высокопоставленных источников.
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При этом собеседники УП добавляют, что не понимают, какую должность получит министр обороны Умеров, если Стефанишина поедет с дипломатической миссией в США.
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Что этому предшествовало:
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- Верховная Рада 16 июля отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним все правительство.
- На следующий день народные депутаты планируют назначить Юлию Свириденко новой главой Кабмина, а также назначить ряд министров.
- 10 июля Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах.