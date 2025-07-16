Источники: Умеров не единственный кандидат на пост посла Украины в США

На Банковой на должность посла в США рассматривают не только кандидатуру действующего министра обороны Рустема Умерова, но и действующего министра юстиции Ольгу Стефанишину.

Источник: собеседники УП в команде президента

Детали: "Похоже, что Умеров под вопросом. Послом в США может стать Стефанишина", - отметил один из высокопоставленных источников.

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При этом собеседники УП добавляют, что не понимают, какую должность получит министр обороны Умеров, если Стефанишина поедет с дипломатической миссией в США.

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Что этому предшествовало:

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