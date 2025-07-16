Третій уряд Зеленського: хто втратить посади і кого планують призначити міністрами

Президент Володимир Зеленський і майбутня прем’єрка Юлія Свириденко. Фото зі сторінки Свириденко у мережі Х

Верховна Рада 16 липня відправить у відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, а разом із ним увесь уряд. Наступного дня народні депутати планують призначити Юлію Свириденко новою главою Кабміну, а також призначити низку міністрів.

Джерело: стаття УП "Зеленський сам обрав премʼєра і зібрав уряд. Хто туди увійде"

Дослівно з матеріалу: "Нова прем'єрка на вході в Кабмін має набагато сильнішу позицію, ніж будь-коли була в Дениса Шмигаля. Як і всі попередники, Свириденко на вході матиме свого міністра Кабміну. Ймовірно, ним стане нинішній заступник держсекретаря уряду Костянтин Мар'євич. Але у Дениса Анатолійовича на цьому перелік "своїх" людей закінчувався, а в Юлії Анатоліївни лише починається".

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Деталі: За інформацією, якою володіє УП, під Свириденко в новому уряді об'єднають Мінекономіки, Мінекології та Мінагро. Очолить це ресурсне міністерство чинний перший заступник Свириденко Олексій Соболев.

Нова премʼєрка також може додатково посилити позиції в уряді за рахунок призначення свого нинішнього заступника Тараса Качки віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної.

Стефанішина втратить посаду віцепремʼєрки з питань євроінтеграції – міністерки юстиції через кримінальні справи та скандали. Зеленський планує відправити її послом України при Євросоюзі.

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Першим віцепрем'єром в оновленому уряді може стати віцепремʼєр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністром оборони збираються призначити ще чинного премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Нинішній глава МОУ Рустем Умєров найімовірніше поїде працювати послом України у США. На думку кількох співрозмовників УП в команді Зеленського, "якщо у чомусь Умєров дійсно сильний, то це переговори".

Міністерку соціальної політики Оксану Жолнович планують звільнити через урізання пенсій і соцвиплат. Кандидатуру нового очільника Мінсоцполітики ще не визначили.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий змушений піти у відставку, бо вирішив закривати школи з малою кількістю учнів у громадах та об'єднувати виші. Замість Лісового очолити МОН може його заступник Андрій Вітренко.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який був креатурою наближеного до Зеленського бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, також готується залишити посаду. Його може замінити чинна міністерка екології Світлана Гринчук, яку співрозмовники УП в уряді та Раді називають "людиною Галущенка". З енергетикою Гринчук пов'язує лише рік роботи заступницею міністра Галущенка з міжнародних питань.

Підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди в розмірі понад 14,5 мільйона гривень міністр національної єдності Олексій Чернишов не просто втратить посаду – його Міністерство єдності взагалі ліквідують.

Міністр культури та стратегічних комунікацій (МКСК) і дипломат Микола Точицький повернеться на дипломатичну службу. Зеленський планує призначити Точицького постійним представником України в Раді Європи. Від Мінкульту планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній із агенцій, підпорядкованих міністерству.

У шорт-листі на позицію міністра дві культурні діячки: колишня керівниця Директорату з питань гуманітарної політики Офісу президента, СЕО української креативної агенції Bickerstaff.345 Вероніка Селега і директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру.

Збережуть свої позиції в уряді призначені у вересні 2024-го віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр молоді і спорту Матвій Бідний.

На посадах залишаються також кабмінівські "старожили" – віцепрем'єр Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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