Глава МЗС Латвії закликає Трампа не зволікати із санкціями проти Росії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на Путіна та запровадити вторинні санкції проти Росії раніше, ніж через 50 днів.

Джерело: Браже в інтерв'ю в кулуарах Аспенського безпекового форуму в Колорадо (США), Politico

Деталі: Браже заявила, що Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії.

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"Це має бути раніше", – наголосила Браже. За її словами, затягування лише дає правителю Росії Володимиру Путіну час продовжувати військову агресію проти України.

За словами Браже, Росія все ще здатна продовжувати воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву, аби спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним зі способів зробити це.

"США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше", – заявила Браже.

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Браже також зауважила, що розвіддані і загальна оцінка свідчить про відсутність у Путіна бажання завершувати війну.

Трамп прийшов до такого ж висновку після того, як намагався "тримати двері відчиненими" для Росії, стверджує вона.

"Це було питанням часу, коли стало зрозуміло, що Путін просто дурить всіх і затягує час", – сказала Браже.

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