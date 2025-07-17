Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не медлить с давлением на Путина и ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней.

Источник: Браже в интервью в кулуарах Аспенского форума по безопасности в Колорадо (США), Politico

Детали: Браже заявила, что Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

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"Это должно быть раньше", – подчеркнула Браже. По ее словам, затягивание только дает правителю России Владимиру Путину время продолжать военную агрессию против Украины.

По словам Браже, Россия все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Неотложное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

"США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", – заявила Браже.

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Браже также отметила, что разведданные и общая оценка свидетельствуют об отсутствии у Путина желания завершать войну.

Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать дверь открытой" для России, утверждает она.

"Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто дурачит всех и затягивает время", – сказала Браже.

Предыстория: