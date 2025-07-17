Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против России

Иван ДьяконовЧетверг, 17 июля 2025, 05:55
Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против России
Байба Браже і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не медлить с давлением на Путина и ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней.

Источник: Браже в интервью в кулуарах Аспенского форума по безопасности в Колорадо (США), Politico

Детали: Браже заявила, что Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

Реклама:

"Это должно быть раньше", – подчеркнула Браже. По ее словам, затягивание только дает правителю России Владимиру Путину время продолжать военную агрессию против Украины.

По словам Браже, Россия все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Неотложное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

"США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", – заявила Браже.

РЕКЛАМА:

Браже также отметила, что разведданные и общая оценка свидетельствуют об отсутствии у Путина желания завершать войну.

Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать дверь открытой" для России, утверждает она.

"Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто дурачит всех и затягивает время", – сказала Браже.

Предыстория:

  • 14 июля Трамп объявил, что если Россия в течение 50 дней не заключит соглашение о прекращении войны в Украине, США введут "очень строгие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров.
  • В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Россию не волнуют театральные ультиматумы Трампа". А министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия справится с американскими тарифами, поскольку уже "справилась" с предыдущими санкциями.

ЛатвияТрампсанкциироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
обновлено, фото, видеоРоссияне вечером сбросили ФАБ-500 на центр Доброполья: 2 погибших и 27 раненых
Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ
фото, видеоВзяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником
Все новости...
Латвия
Мэр латвийского города получил ранение во время российского обстрела в Украине
Украина получит от Латвии 42 БТР Patria
Латвия закупит десятки новых БМП, которые стоят на вооружении Испании
Последние новости
06:39
Россия потеряла еще 1190 военных в войне против Украины – Генштаб
05:55
Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против России
04:10
Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите – СМИ
03:18
В Болгарии вспыхнули протесты из-за ареста мэра Варны
02:36
Китайские хакеры усилили кибератаки на полупроводниковую отрасль Тайваня
01:57
боксПромоутер Уоррен: Джошуа – боец улицы, у Дюбуа ничего такого нет
01:03
В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров
00:33
Россия нанесла удар по Купянску FPV-дронами: ранены три человека, среди них – медики
00:30
"Просто посмотрите в глаза и кивните головой". История ветерана Евгения Кауса после ранения
00:06
фотоВ Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Все новости...
Реклама:
Реклама: