Келлог побував на українському виробництві дронів і закликав США придивитись до цих технологій

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ КІТА КЕЛЛОГА В МЕРЕЖІ Х

Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог відвідав деякі підприємства оборонно-промислового комплексу України та закликав США звернути увагу на українські інновації.

Джерело: пости спецпосланця та заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Анни Гвоздяр у мережі Х

Пряма мова Келлога: "Відвідав деякі оборонні бази України. Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників".

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Деталі: Спецпосланець Трампа додав, що у цій "новій ері/типі війни українці лідирують".

Фото зі сторінки Анни Гвоздяр у мережі х

"Їхня швидкість інновацій та здатність відновлюватися вражають. Наша оборонна промисловість повинна звернути на це увагу і адаптуватися", – підсумував Келлог.

У свою чергу заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр повідомила, що представнику США продемонстрували майже 3 десятки видів українських БпЛА.

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"Представили майже 30 продуктів наших виробників, серед яких розвідувальні дрони, дрони FPV та оптоволоконні дрони, дрони середньої дальності, боєприпаси з відкладеною детонацією, перехоплювачі БпЛА, дрони глибокого удару, ракети-дрони", – повідомила Гвоздяр.

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