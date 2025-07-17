Келлог побував на українському виробництві дронів і закликав США придивитись до цих технологій
Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог відвідав деякі підприємства оборонно-промислового комплексу України та закликав США звернути увагу на українські інновації.
Джерело: пости спецпосланця та заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Анни Гвоздяр у мережі Х
Пряма мова Келлога: "Відвідав деякі оборонні бази України. Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників".
Деталі: Спецпосланець Трампа додав, що у цій "новій ері/типі війни українці лідирують".
"Їхня швидкість інновацій та здатність відновлюватися вражають. Наша оборонна промисловість повинна звернути на це увагу і адаптуватися", – підсумував Келлог.
У свою чергу заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр повідомила, що представнику США продемонстрували майже 3 десятки видів українських БпЛА.
"Представили майже 30 продуктів наших виробників, серед яких розвідувальні дрони, дрони FPV та оптоволоконні дрони, дрони середньої дальності, боєприпаси з відкладеною детонацією, перехоплювачі БпЛА, дрони глибокого удару, ракети-дрони", – повідомила Гвоздяр.
Передісторія:
- Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня. Раніше він заявляв, що його поїздка в Україну триватиме тиждень.
- 14 липня у Києві президент Володимир Зеленський та представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог обговорили питання посилення ППО для України, оборонне озброєння та нові санкції проти РФ.
- Зеленський висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Келлога сильні бомбардування припинилися.