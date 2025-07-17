Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Келлог побував на українському виробництві дронів і закликав США придивитись до цих технологій

Ірина БалачукЧетвер, 17 липня 2025, 11:50
Келлог побував на українському виробництві дронів і закликав США придивитись до цих технологій
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ КІТА КЕЛЛОГА В МЕРЕЖІ Х

Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог відвідав деякі підприємства оборонно-промислового комплексу України та закликав США звернути увагу на українські інновації.

Джерело: пости спецпосланця та заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Анни Гвоздяр у мережі Х

Пряма мова Келлога: "Відвідав деякі оборонні бази України. Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників".

Реклама:

Деталі: Спецпосланець Трампа додав, що у цій "новій ері/типі війни українці лідирують". 

 
Фото зі сторінки Анни Гвоздяр у мережі х

"Їхня швидкість інновацій та здатність відновлюватися вражають. Наша оборонна промисловість повинна звернути на це увагу і адаптуватися", – підсумував Келлог.

У свою чергу заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр повідомила, що представнику США продемонстрували майже 3 десятки видів українських БпЛА.

РЕКЛАМА:

"Представили майже 30 продуктів наших виробників, серед яких розвідувальні дрони, дрони FPV та оптоволоконні дрони, дрони середньої дальності, боєприпаси з відкладеною детонацією, перехоплювачі БпЛА, дрони глибокого удару, ракети-дрони", – повідомила Гвоздяр.

Передісторія:

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня. Раніше він заявляв, що його поїздка в Україну триватиме тиждень. 
  • 14 липня у Києві президент Володимир Зеленський та представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог обговорили питання посилення ППО для України, оборонне озброєння та нові санкції проти РФ.
  • Зеленський висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Келлога сильні бомбардування припинилися.

СШАУкраїнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Федоров: Наказ МОН про дистанційне навчання у школах буде скасований
Верховна Рада призначила Свириденко прем'єром
оновленоКурсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
Польща закриє притулки для більшості українських біженців: для кого виключення
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
Трамп пообіцяв Україні Patriot, але питання в тому, хто і коли їх надасть – Reuters
Усі новини...
США
У США представили власну недорогу версію іранського "Шахеда"
У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
Останні новини
12:27
біатлонГотується, попри травму коліна: Дмитренко розповіла про підготовку до Олімпіади-2026
12:24
Росія напряму порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї, – РХБЗ
12:11
Федоров: Наказ МОН про дистанційне навчання у школах буде скасований
12:07
Удар по польській фабриці у Вінниці: Польща викликала представника російського посольства
12:04
Український розробник стійких до РЕБ систем зв'язку залучив $1,5 млн інвестицій
12:04
Україна переправила "Руслан" до Німеччини: з нього прибрали російські запчастини
12:03
В автомобілях Mercedes можна буде використовувати камеру для дзвінків у Microsoft Teams під час руху
11:51
Верховна Рада призначила Свириденко прем'єром
11:50
фото Келлог побував на українському виробництві дронів і закликав США придивитись до цих технологій
11:40
оновленоКурсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: