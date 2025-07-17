Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США присмотреться к этим технологиям
Специальный посланник президента США Кит Келлог посетил некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и призвал США обратить внимание на украинские инновации.
Источник: посты спецпосланника и заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр в сети Х
Прямая речь Келлога: "Посетил некоторые оборонные базы Украины. Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников".
Детали: Спецпосланник Трампа добавил, что в этой "новой эре/типе войны украинцы лидируют".
"Их скорость инноваций и способность восстанавливаться впечатляют. Наша оборонная промышленность должна обратить на это внимание и адаптироваться", – подытожил Келлог.
В свою очередь заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила, что представителю США продемонстрировали почти 3 десятка видов украинских БпЛА.
"Представили почти 30 продуктов наших производителей, среди которых разведывательные дроны, дроны FPV и оптоволоконные дроны, дроны средней дальности, боеприпасы с отложенной детонацией, перехватчики БпЛА, дроны глубокого удара, ракеты-дроны", – сообщила Гвоздяр.
Предыстория:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Ранее он заявлял, что его поездка в Украину продлится неделю.
- 14 июля в Киеве президент Владимир Зеленский и представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог обсудили вопросы усиления ПВО для Украины, оборонное вооружение и новые санкции против РФ.
- Зеленский выразил мнение, что лидер России Владимир Путин боится американцев, поскольку после приезда в Украину генерала Келлога сильные бомбардировки прекратились.