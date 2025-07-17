Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США присмотреться к этим технологиям

ФОТО СО СТРАНИЦЫ КИТА КЕЛЛОГА В СЕТИ Х

Специальный посланник президента США Кит Келлог посетил некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и призвал США обратить внимание на украинские инновации.

Источник: посты спецпосланника и заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр в сети Х

Прямая речь Келлога: "Посетил некоторые оборонные базы Украины. Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников".

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Детали: Спецпосланник Трампа добавил, что в этой "новой эре/типе войны украинцы лидируют".

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АННЫ ГВОЗДЯР В СЕТИ Х

"Их скорость инноваций и способность восстанавливаться впечатляют. Наша оборонная промышленность должна обратить на это внимание и адаптироваться", – подытожил Келлог.

В свою очередь заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила, что представителю США продемонстрировали почти 3 десятка видов украинских БпЛА.

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"Представили почти 30 продуктов наших производителей, среди которых разведывательные дроны, дроны FPV и оптоволоконные дроны, дроны средней дальности, боеприпасы с отложенной детонацией, перехватчики БпЛА, дроны глубокого удара, ракеты-дроны", – сообщила Гвоздяр.

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