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Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США присмотреться к этим технологиям

Ирина БалачукЧетверг, 17 июля 2025, 11:50
Келлог посетил украинское производство дронов и призвал США присмотреться к этим технологиям
ФОТО СО СТРАНИЦЫ КИТА КЕЛЛОГА В СЕТИ Х

Специальный посланник президента США Кит Келлог посетил некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и призвал США обратить внимание на украинские инновации.

Источник: посты спецпосланника и заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр в сети Х

Прямая речь Келлога: "Посетил некоторые оборонные базы Украины. Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников".

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Детали: Спецпосланник Трампа добавил, что в этой "новой эре/типе войны украинцы лидируют". 

 
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АННЫ ГВОЗДЯР В СЕТИ Х

"Их скорость инноваций и способность восстанавливаться впечатляют. Наша оборонная промышленность должна обратить на это внимание и адаптироваться", – подытожил Келлог.

В свою очередь заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила, что представителю США продемонстрировали почти 3 десятка видов украинских БпЛА.

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"Представили почти 30 продуктов наших производителей, среди которых разведывательные дроны, дроны FPV и оптоволоконные дроны, дроны средней дальности, боеприпасы с отложенной детонацией, перехватчики БпЛА, дроны глубокого удара, ракеты-дроны", – сообщила Гвоздяр.

Предыстория:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Ранее он заявлял, что его поездка в Украину продлится неделю.
  • 14 июля в Киеве президент Владимир Зеленский и представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог обсудили вопросы усиления ПВО для Украины, оборонное вооружение и новые санкции против РФ.
  • Зеленский выразил мнение, что лидер России Владимир Путин боится американцев, поскольку после приезда в Украину генерала Келлога сильные бомбардировки прекратились.

СШАУкраинабеспилотники
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