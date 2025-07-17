Україна повернула тіла ще 1000 загиблих громадян

Україна змогла повернути тіла ще 1000 загиблих українських військових, які утримувала Росія.

Джерело: повідомлення українського Координаційного штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям…

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Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

Деталі: В Координаційному штабі "Українській правді" уточнили, що цей репатріаційний захід – планова робота і не є частиною домовленостей у Стамбулі.

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