Україна повернула тіла ще 1000 загиблих громадян
Четвер, 17 липня 2025, 12:56
Україна змогла повернути тіла ще 1000 загиблих українських військових, які утримувала Росія.
Джерело: повідомлення українського Координаційного штаб з питань поводження з військовополоненими
Дослівно: "За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям…
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Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
Деталі: В Координаційному штабі "Українській правді" уточнили, що цей репатріаційний захід – планова робота і не є частиною домовленостей у Стамбулі.
Передісторія:
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- 14 червня у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які ймовірно належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
- 16 червня міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення репатріації тіл загиблих в рамках стамбульських домовленостей та повернення понад 6 тисяч тіл загиблих.