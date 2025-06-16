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Умєров: Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл загиблих, попереду – боротьба за полонених

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 червня 2025, 13:34
Умєров: Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл загиблих, попереду – боротьба за полонених
фото Координаційного штабу

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення репатріації тіл загиблих в рамках стамбульських домовленостей та повернення понад 6 тисяч тіл загиблих.

Джерело: очільник МОУ в соцмережах

Деталі: За словами Умєрова, 16 червня відбувся завершальний етап репатріації тіл загиблих у цьому форматі.

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Міністр каже, що з минулого тижня, відколи почалося виконання домовленостей у Стамбулі, Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл.

Пряма мова: "Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним — ім’я, життя, родина, яка чекає відповіді.

Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу. Ми не зупиняємося. Попереду — наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених. Ми повертаємо. Ми пам’ятаємо…".

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Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.
  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, станом на 16 червня, Україна повернула 15 801 тіло загиблих. 9 744 тіла – станом на травень 2025 року + 5 етапів репатріацій у червні.

обмінвтрати у війні
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