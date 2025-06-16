Умєров: Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл загиблих, попереду – боротьба за полонених

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення репатріації тіл загиблих в рамках стамбульських домовленостей та повернення понад 6 тисяч тіл загиблих.

Джерело: очільник МОУ в соцмережах

Деталі: За словами Умєрова, 16 червня відбувся завершальний етап репатріації тіл загиблих у цьому форматі.

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Міністр каже, що з минулого тижня, відколи почалося виконання домовленостей у Стамбулі, Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл.

Пряма мова: "Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним — ім’я, життя, родина, яка чекає відповіді.

Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу. Ми не зупиняємося. Попереду — наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених. Ми повертаємо. Ми пам’ятаємо…".

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