Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан

Украина смогла вернуть тела еще 1000 погибших украинских военных, которые удерживались Россией.

Источник: сообщение украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим...

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Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел".

Детали: В Координационном штабе "Украинской правде" уточнили, что эта репатриационная мера – плановая работа и не является частью договоренностей в Стамбуле.

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