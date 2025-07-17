Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан
Четверг, 17 июля 2025, 12:56
Украина смогла вернуть тела еще 1000 погибших украинских военных, которые удерживались Россией.
Источник: сообщение украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим...
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Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел".
Детали: В Координационном штабе "Украинской правде" уточнили, что эта репатриационная мера – плановая работа и не является частью договоренностей в Стамбуле.
Предыстория:
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- 14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые предположительно принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
- 16 июня министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших.