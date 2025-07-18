Росіяни запустили по Україні 35 БпЛА: 18 з них влучили

Від вечора 17 липня російські окупанти атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 11 дронів вдалося знешкодити, водночас 18 влучили у 5 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

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Деталі: Загарбники запускали безпілотники з напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, цілили по прифронтових територіях на сході країни.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Передісторія: