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Россияне запустили по Украине 35 БпЛА: 18 из них попали

Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 09:16
Россияне запустили по Украине 35 БпЛА: 18 из них попали
Спасатель тушит пожар, вызванный российским обстрелом. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

С вечера 17 июля российские оккупанты атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 11 дронов удалось обезвредить, вместе с тем 18 попали в 5 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 6 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях".

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Детали: Захватчики запускали беспилотники с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, целились по прифронтовым территориям на востоке страны.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предыстория:

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Воздушные силы ВСУбеспилотники
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