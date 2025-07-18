Россияне запустили по Украине 35 БпЛА: 18 из них попали
С вечера 17 июля российские оккупанты атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 11 дронов удалось обезвредить, вместе с тем 18 попали в 5 локациях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 6 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях".
Детали: Захватчики запускали беспилотники с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, целились по прифронтовым территориям на востоке страны.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предыстория:
- Один человек погиб и еще двое пострадали в результате российской атаки беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области ночью 18 июля. Сообщалось, что захватчики попали в электровоз, из-за чего погиб машинист.
- Также ночью 18 июля россияне атаковали как минимум 9 "Шахедами" Запорожский район, в результате чего получил ранения мужчина.