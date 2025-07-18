Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленсьткий своим указом назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указы президента № 496/2025, № 495/2025

Дословно: "Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

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Другим своим указом президент уволил Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который был назначен на эту должность в марте 2024 года вместо Алексея Данилова.

Предыстория: