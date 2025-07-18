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Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Станислав ПогориловПятница, 18 июля 2025, 10:14
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Зеленский и Умеров 12 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленсьткий своим указом назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указы президента № 496/2025№ 495/2025

Дословно: "Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

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Другим своим указом президент уволил Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который был назначен на эту должность в марте 2024 года вместо Алексея Данилова.

Предыстория:

  • 10 июля Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать министр обороны Рустем Умеров.
  • 12 июля СМИ сообщили, что Зеленский рассматривает Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.
  • 16 июля собеседники УП в команде президента сообщили, что на Банковой на должность посла в США рассматривают не только кандидатуру действующего министра обороны Рустема Умерова, но и действующего министра юстиции Ольгу Стефанишину.

Умеров РустемСНБО
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