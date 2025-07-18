Померла жінка, поранена внаслідок російського удару по Івано-Франківщині 29 червня

Жінка, яка дістала поранення внаслідок російського удару по Івано-Франківській області 29 червня, померла від отриманих травм.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

Деталі: За словами Онищук, загиблою є Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. У день атаки її госпіталізували з численними травмами, однак врятувати життя жінки не вдалося.

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Онищук висловила співчуття рідним загиблої.

Що передувало: