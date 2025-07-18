Померла жінка, поранена внаслідок російського удару по Івано-Франківщині 29 червня
П'ятниця, 18 липня 2025, 21:01
Жінка, яка дістала поранення внаслідок російського удару по Івано-Франківській області 29 червня, померла від отриманих травм.
Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
Деталі: За словами Онищук, загиблою є Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. У день атаки її госпіталізували з численними травмами, однак врятувати життя жінки не вдалося.
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Онищук висловила співчуття рідним загиблої.
Що передувало:
- Голова ОВА Івано-Франківської області Світлана Онищук повідомила про травмовану жінку і пошкодження внаслідок російської атаки в ніч проти 29 червня.