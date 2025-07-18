Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня
Пятница, 18 июля 2025, 21:01
Женщина, которая получила ранения в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня, умерла от полученных травм.
Источник: председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук
Детали: По словам Онищук, погибшей является Анна Косач из села Нараевка Большовцевской общины. В день атаки ее госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти жизнь женщины не удалось.
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Онищук выразила соболезнования родным погибшей.
Что предшествовало:
- Председатель ОВА Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о травмированной женщине и повреждениях в результате российской атаки в ночь на 29 июня.