Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня

Женщина, которая получила ранения в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня, умерла от полученных травм.

Источник: председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Детали: По словам Онищук, погибшей является Анна Косач из села Нараевка Большовцевской общины. В день атаки ее госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти жизнь женщины не удалось.

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Онищук выразила соболезнования родным погибшей.

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