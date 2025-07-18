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Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня

Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 21:01
Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня
фото: председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Женщина, которая получила ранения в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня, умерла от полученных травм.

Источник: председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Детали: По словам Онищук, погибшей является Анна Косач из села Нараевка Большовцевской общины. В день атаки ее госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти жизнь женщины не удалось.

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Онищук выразила соболезнования родным погибшей.

Что предшествовало:

Ивано-Франковская областьжертвыроссийско-украинская война
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