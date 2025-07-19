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Росіяни атакують Шостку КАБами та безпілотниками

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 12:40
Росіяни атакують Шостку КАБами та безпілотниками
скриншот

Російські окупанти від ночі на 19 липня атакують Шосткинську громаду на Сумщині безпілотниками та керованими авіабомбами.

Джерело: Сумська ОВА, "Кордон"

Деталі: Зазначається, що уночі РФ чотири години атакувала Шостку безпілотниками.

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Після 10 ранку ворог повторно атакував Шосткинську громаду – на цей раз шістьма керованими авіабомбами.

Зафіксовано "прицільне влучання", пише влада, не уточнюючи місце.

В обох обстрілах не зафіксували поранених та загиблих.

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Нагадаємо:

  • 26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.
  • 30 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що спецзавдання, визначені для Сил оборони на Сумському напрямку, повністю реалізовані.

Сумська областьобстріл
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