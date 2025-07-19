Росіяни атакують Шостку КАБами та безпілотниками

Російські окупанти від ночі на 19 липня атакують Шосткинську громаду на Сумщині безпілотниками та керованими авіабомбами.

Джерело: Сумська ОВА, "Кордон"

Деталі: Зазначається, що уночі РФ чотири години атакувала Шостку безпілотниками.

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Після 10 ранку ворог повторно атакував Шосткинську громаду – на цей раз шістьма керованими авіабомбами.

Зафіксовано "прицільне влучання", пише влада, не уточнюючи місце.

В обох обстрілах не зафіксували поранених та загиблих.

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