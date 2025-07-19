Россияне атакуют Шостку КАБами и беспилотниками
Суббота, 19 июля 2025, 12:40
Российские оккупанты с ночи на 19 июля атакуют Шосткинскую общину в Сумской области беспилотниками и управляемыми авиабомбами.
Источник: Сумская ОВА, "Кордон"
Детали: Отмечается, что ночью РФ четыре часа атаковала Шостку беспилотниками.
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После 10 утра враг повторно атаковал Шосткинскую общину – на этот раз шестью управляемыми авиабомбами.
Зафиксировано "прицельное попадание", пишет власть, не уточняя место.
В обоих обстрелах не зафиксировано раненых и погибших.
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Напомним:
- 26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. По его словам, на определенных участках украинские подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.
- 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что спецзадачи, которые были определены для Сил обороны на Сумском направлении, полностью реализованы.