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Россияне атакуют Шостку КАБами и беспилотниками

Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 12:40
Россияне атакуют Шостку КАБами и беспилотниками
скриншот

Российские оккупанты с ночи на 19 июля атакуют Шосткинскую общину в Сумской области беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Источник: Сумская ОВА, "Кордон"

Детали: Отмечается, что ночью РФ четыре часа атаковала Шостку беспилотниками.

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После 10 утра враг повторно атаковал Шосткинскую общину – на этот раз шестью управляемыми авиабомбами.

Зафиксировано "прицельное попадание", пишет власть, не уточняя место.

В обоих обстрелах не зафиксировано раненых и погибших.

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Напомним: 

  • 26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. По его словам, на определенных участках украинские подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.
  • 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что спецзадачи, которые были определены для Сил обороны на Сумском направлении, полностью реализованы.

Сумская областьобстрел
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