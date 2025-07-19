Россияне атакуют Шостку КАБами и беспилотниками

Российские оккупанты с ночи на 19 июля атакуют Шосткинскую общину в Сумской области беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Источник: Сумская ОВА, "Кордон"

Детали: Отмечается, что ночью РФ четыре часа атаковала Шостку беспилотниками.

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После 10 утра враг повторно атаковал Шосткинскую общину – на этот раз шестью управляемыми авиабомбами.

Зафиксировано "прицельное попадание", пишет власть, не уточняя место.

В обоих обстрелах не зафиксировано раненых и погибших.

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Напомним: