Зеленский обновил состав СНБО
Суббота, 19 июля 2025, 17:53
Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Источник: указ президента от 19 июля
Детали: Председателем Совета нацбезопасности является сам Зеленский, секретарем – бывший министр обороны Рустем Умеров.
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Также в новый состав СНБО вошли:
- Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции
- Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики
- Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса президента
- Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук
- Иващенко Олег Иванович – председатель Службы внешней разведки
- Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел
- Кравченко Руслан Андреевич – генеральный прокурор
- Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения
- Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины
- Марченко Сергей Михайлович – министр финансов
- Пышный Андрей Григорьевич – председатель Национального банка (по согласованию)
- Пронин Филипп Евгеньевич – председатель Государственной службы финансового мониторинга
- Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр
- Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел
- Сырский Александр Станиславович – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины
- Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, экологии и сельского хозяйства
- Стефанчук Руслан Алексеевич – председатель Верховной Рады (по согласованию)
- Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины
- Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что предшествовало: 18 июля президент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и поставил перед ним задачу активизировать "переговорный трек" с Россией.
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Умеров заявил, что в СНБО проведут аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.