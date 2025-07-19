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Зеленский обновил состав СНБО

Катерина ТищенкоСуббота, 19 июля 2025, 17:53
Зеленский обновил состав СНБО
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента от 19 июля

Детали: Председателем Совета нацбезопасности является сам Зеленский, секретарем – бывший министр обороны Рустем Умеров.

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Также в новый состав СНБО вошли:

  • Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции
  • Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики
  • Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса президента
  • Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук
  • Иващенко Олег Иванович – председатель Службы внешней разведки
  • Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел
  • Кравченко Руслан Андреевич – генеральный прокурор
  • Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения
  • Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины
  • Марченко Сергей Михайлович – министр финансов
  • Пышный Андрей Григорьевич – председатель Национального банка (по согласованию)
  • Пронин Филипп Евгеньевич – председатель Государственной службы финансового мониторинга
  • Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр
  • Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел
  • Сырский Александр Станиславович – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины
  • Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, экологии и сельского хозяйства
  • Стефанчук Руслан Алексеевич – председатель Верховной Рады (по согласованию)
  • Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины
  • Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало: 18 июля президент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и поставил перед ним задачу активизировать "переговорный трек" с Россией.

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Умеров заявил, что в СНБО проведут аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.

ЗеленскийСНБО
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