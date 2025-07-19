Зеленский обновил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента от 19 июля

Детали: Председателем Совета нацбезопасности является сам Зеленский, секретарем – бывший министр обороны Рустем Умеров.

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Также в новый состав СНБО вошли:

Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции

Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики

Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса президента

Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук

Иващенко Олег Иванович – председатель Службы внешней разведки

Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел

Кравченко Руслан Андреевич – генеральный прокурор

Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения

Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины

Марченко Сергей Михайлович – министр финансов

Пышный Андрей Григорьевич – председатель Национального банка (по согласованию)

Пронин Филипп Евгеньевич – председатель Государственной службы финансового мониторинга

Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр

Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел

Сырский Александр Станиславович – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, экологии и сельского хозяйства

Стефанчук Руслан Алексеевич – председатель Верховной Рады (по согласованию)

Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины

Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало: 18 июля президент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и поставил перед ним задачу активизировать "переговорный трек" с Россией.

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Умеров заявил, что в СНБО проведут аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.