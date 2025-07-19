Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.
Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень.
Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у п’ятницю призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
- Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.
- Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.
- Зустрічі між делегаціями РФ та України відбулися 16 травня і 2 червня в Стамбулі.