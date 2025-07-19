Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

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Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі".

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