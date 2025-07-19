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Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 20:20
Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня – Зеленський
Зеленський і Умєров 12 липня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

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Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі".

Передісторія:

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  • Президент Володимир Зеленський у п’ятницю призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.
  • Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.
  • Зустрічі між делегаціями РФ та України відбулися 16 травня і 2 червня в Стамбулі.

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