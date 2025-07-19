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Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 19 июля 2025, 20:20
Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Зеленский и Умеров 12 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе, а также подчеркнул, что Украина готова к встрече на уровне лидеров

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Продолжаются переговоры с российской стороной об обмене – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом.

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Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений.

Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно длительный. Украина готова к такой встрече".

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.
  • Встречи между делегациями РФ и Украины состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

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