Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе, а также подчеркнул, что Украина готова к встрече на уровне лидеров

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Продолжаются переговоры с российской стороной об обмене – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом.

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Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений.

Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно длительный. Украина готова к такой встрече".

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