Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе, а также подчеркнул, что Украина готова к встрече на уровне лидеров
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Продолжаются переговоры с российской стороной об обмене – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом.
Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений.
Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно длительный. Украина готова к такой встрече".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.
- Встречи между делегациями РФ и Украины состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.