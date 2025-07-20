Россия заявляет о сбитии 40 "украинских беспилотников" в семи регионах в течение вечера
Минобороны России утверждает, что вечером 19 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ. Под ударом оказались семь регионов, включая Москву.
Источник: МО РФ в Telegram
Дословно: "В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
Детали: По данным оборонного ведомства России, больше всего беспилотников – 21 – якобы было сбито над территорией Брянской области. Еще девять – над Калужской областью. Четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в частности два – на подлете к Москве. Кроме того, по два беспилотника якобы перехватили над Курской областью и над акваторией Черного моря. По одному – над Тульской и Белгородской областями.
Предыстория:
- Накануне Минобороны России заявило, что за вечер 18 июля их ПВО якобы сбила 87 "украинских беспилотников".
- В ночь на 19 июля беспилотники атаковали 9 регионов России, в том числе Московскую, Брянскую, Орловскую, Нижегородскую области, в аэропортах вводили ограничения на полеты.