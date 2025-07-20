Россия заявляет о сбитии 40 "украинских беспилотников" в семи регионах в течение вечера

Минобороны России утверждает, что вечером 19 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ. Под ударом оказались семь регионов, включая Москву.

Источник: МО РФ в Telegram

Дословно: "В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

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Детали: По данным оборонного ведомства России, больше всего беспилотников – 21 – якобы было сбито над территорией Брянской области. Еще девять – над Калужской областью. Четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в частности два – на подлете к Москве. Кроме того, по два беспилотника якобы перехватили над Курской областью и над акваторией Черного моря. По одному – над Тульской и Белгородской областями.

Предыстория: