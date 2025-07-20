У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько – ОВА
Неділя, 20 липня 2025, 07:30
Російські війська атакували селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок обстрілу поранення дістали 17-річна дівчина та її 51-річний батько. Обох госпіталізовано.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.
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У 51-річного чоловіка – вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння".
Деталі: За словами очільника ОВА, наразі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
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