У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько – ОВА

Російські війська атакували селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок обстрілу поранення дістали 17-річна дівчина та її 51-річний батько. Обох госпіталізовано.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.

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У 51-річного чоловіка – вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння".

Деталі: За словами очільника ОВА, наразі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Передісторія:

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