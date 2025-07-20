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В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и его отец – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 07:30
В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и его отец – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска атаковали поселок Зимівник вблизи Херсона. В результате обстрела ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец. Оба госпитализированы.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.

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У 51-летнего мужчины – взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения".

Детали: По словам главы ОГА, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предыстория:

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