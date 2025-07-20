В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и его отец – ОВА
Воскресенье, 20 июля 2025, 07:30
Российские войска атаковали поселок Зимівник вблизи Херсона. В результате обстрела ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец. Оба госпитализированы.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.
Реклама:
У 51-летнего мужчины – взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения".
Детали: По словам главы ОГА, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- 19 июля в городе Берислав Херсонской области местная жительница подорвалась на мине и погибла.
- Вечером 18 июля в Велетенском Херсонской области трое волонтеров подорвались на российской мине.