В пригороде Херсона в результате российского обстрела пострадали ребенок и его отец – ОВА

Российские войска атаковали поселок Зимівник вблизи Херсона. В результате обстрела ранения получили 17-летняя девушка и ее 51-летний отец. Оба госпитализированы.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.

Реклама:

У 51-летнего мужчины – взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения".

Детали: По словам главы ОГА, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предыстория:

РЕКЛАМА: