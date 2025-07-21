В Харькове прогремели взрывы: город под массированной атакой вражеских БпЛА

В ночь на 21 июля российские оккупационные войска массировано атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед".

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, в городе прогремело четыре взрыва, предварительно – в результате попаданий ударных беспилотников типа "Шахед".

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Глава военной администрации сообщил, что все удары пришлись по Киевскому району Харькова. Сейчас информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Городские власти призывают жителей не покидать укрытий, поскольку в воздухе до сих пор находятся российские дроны.

Обновлено: Вскоре Синегубов сообщил о по меньшей мере 11 попаданиях вражеских беспилотников в Харькове.

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По словам городского главы, Россия атаковала город 12 беспилотниками, удары зафиксированы по четырем локациям. В жилом секторе выбито не менее 50 окон. Произошел пожар на гражданском предприятии. Также повреждены электросеть и газопровод.

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