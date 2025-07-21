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Росія вдарила безпілотниками по Києву: в одному з районів вирує пожежа

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 02:05
Росія вдарила безпілотниками по Києву: в одному з районів вирує пожежа
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 21 липня Росія завдає чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників. У результаті атаки в одному з районів Києва виникла пожежа.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова: "У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються".

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Передісторія: 

  • Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
  • У Києві та низці областей у неділю ввечері оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.

Київбезпілотникипожежа
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