Росія вдарила безпілотниками по Києву: в одному з районів вирує пожежа

У ніч на 21 липня Росія завдає чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників. У результаті атаки в одному з районів Києва виникла пожежа.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова: "У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються".

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