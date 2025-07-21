Росія вдарила безпілотниками по Києву: в одному з районів вирує пожежа
Понеділок, 21 липня 2025, 02:05
У ніч на 21 липня Росія завдає чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників. У результаті атаки в одному з районів Києва виникла пожежа.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко
Пряма мова: "У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються".
Реклама:
Передісторія:
- Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
- У Києві та низці областей у неділю ввечері оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА. По ворожих цілях працює ППО.