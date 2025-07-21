Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: в 4 районах бушуют пожары, есть погибший и раненые
В ночь на 21 июля Россия наносит очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в четырех районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ
Прямая речь: "В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются".
Обновлено: По состоянию на 04:00 по информации главы МВА, в Дарницком районе произошли возгорания на крыше многоэтажки и нежилого здания, вспыхнул пожар в супермаркете.
В Шевченковском районе – возгорание в жилом доме. По другому адресу горят балконы.
В Днепровском районе – пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.
В Соломенском районе пожар в нежилом здании.
По словам Кличко, в Дарницкий, Соломенский и Днепровский районы были вызваны бригады медиков.
Обновлено: В результате российской атаки поврежден вход в метро "Лукьяновская". На станции люди прятались от массированной российской атаки. По предварительной информации, пострадавших нет.
В 04:39 Ткаченко сообщил об одном погибшем в результате российской атаки.
"В Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями", – добавил Ткаченко.
Городские власти призывают жителей не покидать укрытия, поскольку Россия продолжает атаку.
Обновлено: По состоянию на 05:30 количество пострадавших возросло до двух.
"В Шевченковском (районе – ред.), где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, на данный момент один пострадавший. Ему оказали помощь на месте", – сообщил Кличко.
Предыстория:
- Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.
- В 02:12 21 июля Воздушные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
- Власти Украины трижды за ночь объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
- В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БпЛА. По вражеским целям работает ПВО.