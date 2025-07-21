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У столиці після атаки на деяких вулицях перекрили рух

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 07:12
У столиці після атаки на деяких вулицях перекрили рух
Фото ілюстративне з Telegram Нацполіції

Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах.

Джерело: Патрульна поліція міста в Telegram

Деталі: Зокрема, нині закритий проїзд:

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  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);
  • вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
  • вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.

Передісторія:

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