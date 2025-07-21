У столиці після атаки на деяких вулицях перекрили рух
Понеділок, 21 липня 2025, 07:12
Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах.
Джерело: Патрульна поліція міста в Telegram
Деталі: Зокрема, нині закритий проїзд:
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- вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);
- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).
Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.
Передісторія:
- Уночі 21 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. У результаті атаки в чотирьох районах Києва виникли пожежі, попередньо відомо про одного загиблого та двох постраждалих.
- У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.
- Поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".