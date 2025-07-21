Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В столице после атаки на некоторых улицах перекрыли движение

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 07:12
В столице после атаки на некоторых улицах перекрыли движение
Фото иллюстративное из Telegram Нацполиции

После ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах в Дарницком и Шевченковском районах.

Источник: Патрульная полиция города и КГГА в Telegram

Детали: В частности, сейчас закрыт проезд:

Реклама:
  • по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);
  • по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
  • по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов движения.

Дополнено: Позже в КГГА добавили, что в связи с ночным обстрелом столицы временно изменили маршруты движения общественного транспорта:

  • автобусы № 14 движутся от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;
  • автобусы № 119 – от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусы № 112 – от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Контрактовая площадь";
  • троллейбусы № 16 – от ул. Мрии до ул. Белорусской;
  • троллейбусы № 31 – ул. Милославская – ул. Белорусская;
  • троллейбусы №№ 19, 35 – ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее – по собственному маршруту;
  • троллейбусы №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";
  • троллейбусы № 6, 33 – через ж/д ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи";
  • трамваи № 22 – до ст. м. "Бориспольская";
  • автобусы №№ 51, 63 – до ул. Привокзальной;
  • автобусы № 50тр – от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".

О дальнейших изменениях движения в КГГА обещали сообщить дополнительно.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Киевдорогиракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ
В Испании, где убили летчика РФ, нашли мертвым в бассейне экс-чиновника МВД Украины – СМИ
фото, видео СБУ проводит операцию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ": в разных областях 80 обысков
фотоИвано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
обновленоВ Киеве временно ограничено движение на "красной" линии метро – КГГА
Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и другие инициативы
Все новости...
Киев
В результате российского обстрела в Киеве закрыта станция метро "Лукьяновская"
Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: в 4 районах бушуют пожары, есть погибший и раненые
В Киеве ливень парализовал движение: образовалась пробка на Галицкой площади
Последние новости
10:47
Суд оштрафовал руководителя комплекса, в котором Верка Сердючка пела песни на русском
10:36
теннисСвитолина и Ястремская поднялись, Костюк сохранила свою позицию в обновленном рейтинге WTA
10:35
Курс валют на 21 июля: сколько стоит доллар и евро
10:21
СМИ: Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле могут пройти 23-24 июля
10:10
На этой неделе Иран и три европейские страны проведут ядерные переговоры
10:04
Массовый сбой ИТ-системы вызвал приостановку авиарейсов в США
09:55
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ
09:49
Россияне запустили по Украине 450 дронов и ракет: 427 из них не долетели до цели
09:44
Глава МИД Франции посетит совещание украинских послов в Киеве
09:34
Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона
Все новости...
Реклама:
Реклама: