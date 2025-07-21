В столице после атаки на некоторых улицах перекрыли движение

После ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах в Дарницком и Шевченковском районах.

Источник: Патрульная полиция города и КГГА в Telegram

Детали: В частности, сейчас закрыт проезд:

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по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);

по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);

по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов движения.

Дополнено: Позже в КГГА добавили, что в связи с ночным обстрелом столицы временно изменили маршруты движения общественного транспорта:

автобусы № 14 движутся от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;

автобусы № 119 – от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;

автобусы № 112 – от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Контрактовая площадь";

троллейбусы № 16 – от ул. Мрии до ул. Белорусской;

троллейбусы № 31 – ул. Милославская – ул. Белорусская;

троллейбусы №№ 19, 35 – ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее – по собственному маршруту;

троллейбусы №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";

троллейбусы № 6, 33 – через ж/д ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи";

трамваи № 22 – до ст. м. "Бориспольская";

автобусы №№ 51, 63 – до ул. Привокзальной;

автобусы № 50тр – от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".

О дальнейших изменениях движения в КГГА обещали сообщить дополнительно.

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