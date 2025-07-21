В столице после атаки на некоторых улицах перекрыли движение
Понедельник, 21 июля 2025, 07:12
После ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах в Дарницком и Шевченковском районах.
Источник: Патрульная полиция города и КГГА в Telegram
Детали: В частности, сейчас закрыт проезд:
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- по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);
- по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).
Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов движения.
Дополнено: Позже в КГГА добавили, что в связи с ночным обстрелом столицы временно изменили маршруты движения общественного транспорта:
- автобусы № 14 движутся от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;
- автобусы № 119 – от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;
- автобусы № 112 – от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Контрактовая площадь";
- троллейбусы № 16 – от ул. Мрии до ул. Белорусской;
- троллейбусы № 31 – ул. Милославская – ул. Белорусская;
- троллейбусы №№ 19, 35 – ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее – по собственному маршруту;
- троллейбусы №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";
- троллейбусы № 6, 33 – через ж/д ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи";
- трамваи № 22 – до ст. м. "Бориспольская";
- автобусы №№ 51, 63 – до ул. Привокзальной;
- автобусы № 50тр – от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".
О дальнейших изменениях движения в КГГА обещали сообщить дополнительно.
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Предыстория:
- Ночью 21 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в четырех районах Киева возникли пожары, предварительно известно об одном погибшем и двух раненых.
- В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.
- Поезда на "красной" ветке метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".