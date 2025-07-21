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На Івано-Франківщині 4 травмованих через нічну атаку, зокрема, дитина

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 09:14
На Івано-Франківщині 4 травмованих через нічну атаку, зокрема, дитина
Фото ДСНС

Троє дорослих і дитина травмовані в Івано-Франківській області внаслідок російського ракетно-дронового удару уночі 21 липня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них – одна дитина".

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Фото ДСНС

Деталі: Також через російську атаку потерпала Городенківська територіальна громада Коломийського району. Там виникла пожежа у господарчій будівлі, її уже загасили. Постраждалих немає. 

 
Фото ДСНС

Ще одне загоряння ліквідували у місті Івано-Франківську – в обласному центрі палали гаражі та автомобілі на відкритій стоянці на площі 220 кв.м., а також виробничо-складські приміщення на площі 300 кв.м.

Передісторія:

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  • Вночі 21 липня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну. Окупанти застосовували ударні безпілотники і ракети різного базування. У низці регіонів пролунали вибухи. 
  • Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що ударів по місту "було дуже багато". Він назвав атаку "наймасштабнішою" з початку повномасштабного вторгнення.

Івано-Франківська областьракетний ударбезпілотники
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