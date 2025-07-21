На Ивано-Франковщине 4 травмированных из-за ночной атаки, в частности, ребенок

Трое взрослых и ребенок травмированы в Ивано-Франковской области в результате российского ракетно-дронового удара ночью 21 июля.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этой общине повреждены жилые дома. Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок".

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Фото ГСЧС

Детали: Также из-за российской атаки страдала Городенковская территориальная община Коломыйского района. Там возник пожар в хозяйственной постройке, его уже потушили. Пострадавших нет.

Фото ГСЧС

Еще одно возгорание ликвидировали в городе Ивано-Франковске – в областном центре пылали гаражи и автомобили на открытой стоянке на площади 220 кв.м., а также производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.

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