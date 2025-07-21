Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Ивано-Франковщине 4 травмированных из-за ночной атаки, в частности, ребенок

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 09:14
На Ивано-Франковщине 4 травмированных из-за ночной атаки, в частности, ребенок
Фото ГСЧС

Трое взрослых и ребенок травмированы в Ивано-Франковской области в результате российского ракетно-дронового удара ночью 21 июля.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этой общине повреждены жилые дома. Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Также из-за российской атаки страдала Городенковская территориальная община Коломыйского района. Там возник пожар в хозяйственной постройке, его уже потушили. Пострадавших нет. 

 
Фото ГСЧС 

Еще одно возгорание ликвидировали в городе Ивано-Франковске – в областном центре пылали гаражи и автомобили на открытой стоянке на площади 220 кв.м., а также производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Ивано-Франковская областьракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ
В Испании, где убили летчика РФ, нашли мертвым в бассейне экс-чиновника МВД Украины – СМИ
фото, видео СБУ проводит операцию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ": в разных областях 80 обысков
фотоИвано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
обновленоВ Киеве временно ограничено движение на "красной" линии метро – КГГА
Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и другие инициативы
Все новости...
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня
В Черновцах россияне убили чиновника горсовета в Ивано-Франковской области
Последние новости
10:21
СМИ: Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле могут пройти 23-24 июля
10:10
На этой неделе Иран и три европейские страны проведут ядерные переговоры
10:04
Массовый сбой ИТ-системы вызвал приостановку авиарейсов в США
09:55
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ
09:49
Россияне запустили по Украине 450 дронов и ракет: 427 из них не долетели до цели
09:44
Глава МИД Франции посетит совещание украинских послов в Киеве
09:34
Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона
09:31
В Венгрии предполагают, что за поджогом венгерской церкви на Закарпатье стоит режим Орбана
09:31
В Испании, где убили летчика РФ, нашли мертвым в бассейне экс-чиновника МВД Украины – СМИ
09:29
Нефтяной рынок колеблется из-за новых санкций против России
Все новости...
Реклама:
Реклама: