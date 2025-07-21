Применили силу и пришли без постановлений суда – в НАБУ прокомментировали обыски у его работников
Обыски, которые утром 21 июля проводит СБУ, касаются 15 работников НАБУ и проходят без судебных решений, большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией, сообщили в бюро.
Источник: НАБУ в Telegram
Дословно бюро: "Официальная позиция НАБУ. По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, проводимых работниками СБУ и ОГП в отношении сотрудников НАБУ. Обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений".
Детали: В НАБУ добавили, что основаниями для обысков "в подавляющем большинстве случаев" называют участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях.
"Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными", – говорится в сообщении.
Также в НАБУ отметили, что параллельно СБУ инициировала внеплановую проверку состояния охраны государственной тайны.
"Она (проверка – ред.) касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", – подчеркнули в бюро.
Также, отмечается, что продолжается плановая проверка Госспецсвязи в контексте технической инфраструктуры НАБУ.
"Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления", – подчеркнули в бюро.
Там также добавили, что директор НАБУ находится в служебной командировке в Великобритании, где планировал встретиться с министром иностранных дел, но принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину.
По поводу обысков и, в частности, применения силы к сотруднику НАБУ, в бюро проведут внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств и правовых оснований для следственных действий.
"Отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", – подытожили в НАБУ.
Предыстория:
- Утром источники УП в СБУ сообщили, что в разных областях Украины проходят обыски, поскольку Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".
- Позже СБУ и ОГП сообщили, что задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.