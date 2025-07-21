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У Путіна відреагували на пропозицію провести 3-тій раунд переговорів щодо України

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 13:39
У Путіна відреагували на пропозицію провести 3-тій раунд переговорів щодо України
Дмитро Пєсков. фото Getty Images

У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними.

Джерело: прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова: "Є наш проєкт меморандуму, є проєкт меморандуму, який передано українською стороною. Має відбутися обмін думками і переговори щодо цих двох проєктів, які поки що, скажімо так, є абсолютно діаметрально протилежними".

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Деталі: Пєсков заявив також, що змін у російській переговорній команді немає.

"Ви знаєте, що ми виступаємо за проведення третього раунду (переговорів щодо України). Щойно буде розуміння щодо дат, ми вас одразу проінформуємо", - підсумував прессекретар Путіна.

Що передувало: Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі - у середу або четвер.

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Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.

переговоривійнаПутін
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