У Путина отреагировали на предложение провести 3-тий раунд переговоров по Украине

В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными.

Источник: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Есть наш проект меморандума, есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными".

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Детали: Песков заявил также, что изменений в российской переговорной команде нет.

"Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров по Украине). Как только будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - заключил пресс-секретарь Путина.

Что предшествовало: Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – в среду или четверг.

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Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.